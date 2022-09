Wie das Leben so spielt

Angela Knill übernahm 2020 die Geschäftsführung der AIDS-Hilfe Vorarlberg. In ihrem ­Beruf hat die gebürtige Deutsche zahlreiche unterschiedliche Aufgaben. Einen Ausgleich dazu findet sie mit ihrer Familie in der Natur und den Bergen in ihrer Wahlheimat Langen bei Bregenz oder engagiert sich beim Pfarrgemeinderat.

Die Berge vor der Haustüre, einen sinnstiftenden Beruf und eine funktionierende Work-Life-Balance: Seit acht Jahren arbeitet Angela Knill bei der AIDS-Hilfe Vorarlberg, 2020 übernahm sie die Geschäftsführung. An ihrem Beruf schätzt sie vor allem, die Möglichkeit zu haben, Menschen, die oft an den Rand gedrängt werden, eine Stimme und eine Plattform zu geben, um das gesellschaftliche Bewusstsein für die Themen HIV und sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren. „Wenn es die AIDS-Hilfe Vorarlberg nicht geben würde, spräche kaum jemand über diese Themen“, ist sie überzeugt. Die Stigmatisierungen und immer noch vorherrschenden Vorurteile sind ein großes Problem. In Vorarlberg leben rund 240 Menschen mit der Erkrankung.

Die Geschäftsführerin erklärt: „HIV-positive Menschen werden schnell in die Homosexuellen-Ecke gedrängt, aber theoretisch kann es jeden treffen. In jedem Fall ist HIV in Vorarlberg immer noch ein eher schwieriges Thema, über das man nicht spricht, womit wir wieder bei Diskriminierungen angelangt sind.“ HIV habe immer mit Sexualität zu tun, denn der Hauptübertragungsweg sei der ungeschützte Geschlechtsverkehr. In Entwicklungsländern sei auch die Übertragung von der Mutter auf das Kind ein großes Thema. „Den Slogan ‚Wissen schützt‘ gibt es schon lange, er ist aber immer noch wichtig. Wenn ich weiß, wie HIV übertragen wird und welche Risiken bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr bestehen, kann ich mich schützen, fasst Angela Knill zusammen.

Von Berlin nach Vorarlberg. Aufgewachsen ist Angela Knill in Neuravensburg, absolvierte in Wangen im Allgäu ihr Abi, war für ein freiwilliges soziales Jahr in Wien und studierte anschließend in Berlin und England. „Meine Mutter stammt aus dem Bregenzerwald, von daher bin ich ein Re-Import“, berichtet sie mit einem Lächeln. In Berlin hat Angela Knill Politik und Soziologie studiert mit dem Schwerpunkt Entwicklungspolitik. Die nötige Praxiserfahrung holte sie sich bei einem AIDS-Projekt in Togo in Afrika. „Damals wusste ich noch nicht, dass ich diese Erfahrungen später im Leben wieder super nutzen kann.“ Nach ihrem viermonatigen Afrika-Aufenthalt arbeitete Angela Knill zunächst drei Jahre im Carbon-Trading in Zürich, also im Handel mit CO2-Zertifikaten.

„Das Unternehmen in der Schweiz sucht nach erneuerbaren Energien und Projekten in Entwicklungsländern, hilft diese aufzubauen und generiert dadurch CO2-Zertifikate, die nach eingehenden Prüfungen verkauft werden.“ Beruflich wollte sie schon immer im Umwelt- und Entwicklungsbereich arbeiten, war doch ihre Jugend bereits vom Klimaschutz geprägt. „Das war mir damals schon wichtig und ist es heute mehr denn je. Die Umwelt- und Entwicklungsarbeit liegt mir sehr am Herzen. Das Kapitel ist für mich noch nicht abgeschlossen.“ 2010 zog sie dann von Zürich nach Vorarlberg zu ihrem Mann.

Mit ihm und den drei Töchtern (7, 9 und 12 Jahre) wohnt sie in Langen bei Bregenz. Sie spielt Klavier, engagiert sich als gläubiger Mensch im Pfarrgemeinderat und genießt es, die Natur und vor allem die Berge vor ihrer Haustüre zu haben. „Ich versuche, alles bestmöglich unter einen Hut zu bekommen. Hier habe ich das große Glück, jemanden gefunden zu haben, der uns bei den Kinderbetreuungszeiten unterstützt.“ Eine Win-Win-Situation. Die Nanny kann ihre eigenen Kinder mitbringen, die Töchter von Angela Knill lernen schon von Kindesbeinen an, mit unterschiedlichen Menschen zu agieren und sind sozial vernetzt. „Ich sehe diesen zusätzlichen Einfluss auf unsere Töchter als bereichernd.“ Für Angela Knill wiederum bedeutet die Unterstützung, sich an ihren Arbeitstagen voll auf den Beruf konzentrieren zu können.