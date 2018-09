Wie Äpfel zu Rosen werden

Süße Blätterteigrosen mit Äpfeln sind schnell gemacht.

Dornbirn. Kinderseite. Letztes Jahr waren sie Mangelware – heuer beschert ihnen der heiße Sommer eine Rekordernte: Äpfel gibt es derzeit in Hülle und Fülle. Allein am Bodensee wird die Ernte heuer voraussichtlich dreimal so üppig ausfallen wie im vergangenen Jahr. Auch in Vorarlberg rechnen die Bauern mit einem neuen Rekord von rund 500 Tonnen Äpfel. Der in Vorarlberg beliebteste Apfel ist der Elstar (36 Prozent der Erntemenge), gefolgt vom Topaz (20 Prozent).

Von Backen bis Dörren

So mancher Obstbaumbesitzer weiß in diesen Tagen gar nicht mehr wohin mit den ganzen Äpfeln. Backen, Einkochen, Entsaften, Mosten, Dörren,… wer schon alles durch hat, könnte es mal mit Apfelrosen versuchen. Sie sind schnell gemacht, schauen hübsch aus und zergehen auf der Zunge!

Apfelrosen mit Blätterteig

Zutaten für 5 Portionen:

1 fertiger Blätterteig

2 rotschalige Äpfel

1 Zitrone

4 EL Marillenmarmelade

Zimt

Zucker

Muffinförmchen

Zubereitung:

Die Äpfel waschen, entkernen und halbieren. Dann die Apfelhälften in ganz dünne Scheiben schneiden. Die Apfelscheiben kommen anschließend in eine Schüssel voll Wasser. Die Zitrone auspressen und den Saft hinzugeben. Anschließend kommt die gefüllte Schüssel für circa vier Minuten in die Mikrowelle. Nach ihrem vierminütigen Wasser-Zitrone-Bad lässt man die Apfelscheiben abtropfen. Währenddessen füllt man die Marillenmarmelade in eine Schüssel, gibt ein wenig Wasser (2-3 TL) dazu und erwärmt sie für eine Minute in der Mikrowelle.

Anschließend wird der Blätterteig ausgerollt und längs in fünf Streifen geschnitten. Dann einen Streifen nehmen und mit der warmen Marillenmarmelade bepinseln. Danach wird die obere Hälfte des Blätterteigs mit den Apfelscheiben belegt. Ein wenig Zimt drüberstreuen und den Blätterteig der Länge nach umklappen. Dann wird die erste Rose aufgerollt und kommt in ein Muffinförmchen, damit sie in Form bleibt. Wenn alle Rosen aufgerollt sind, kommen sie bei 180 Grad für 45 Minuten in das vorgeheizte Backrohr. Nach dem Backen werden die Apfel-Rosen aus dem Förmchen gelöst, mit Zucker bestreut und am besten noch lauwarm genossen.