Widerstandskämpferin Sophie Scholl ist nun auf Instagram

Für viele Jugendliche ist die Zeit des Nationalsozialismus Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert. Und wer Sophie Scholl war, wissen auch längst nicht alle. Jetzt ist die berühmte Widerstandskämpferin der Weißen Rose bei Instagram vertreten. Eine Idee, die viele begeistert. Der Kanal "@ichbinsophiescholl" begleitet in Echtzeit die letzten zehn Monate im Leben der Münchner Studentin, die wegen ihres Widerstands gegen das Nazi-Regime am 22. Februar 1943 hingerichtet wurde.

Start war bereits am Dienstag - an dem 4. Mai, an dem Sophie auch im Jahr 1942 von Ulm nach München reiste, um Philosophie und Biologie zu studieren. Endlich raus aus der Provinz: "Studieren in der Großstadt, ich freu mich, auf alles was kommt", jubelt Sophie in die Kamera. Alles ist aufregend! Eine Überraschungsparty, die ihr Bruder Hans zu ihrem 21. Geburtstag für sie schmeißt. Das Einleben in München. Und über Hans der Kontakt zu Alexander Schmorell und anderen aus der Weißen Rose, die in Flugblättern die Verbrechen der Nazis anprangern.