Widerstand gegen riesiges Tieropferfest in Nepal

Es ist eine der blutigsten Zeremonien der Welt: Zehntausende Gläubige sind zu einem Tempel in Nepal gekommen, um zu erleben, wie Männer Zehntausende Tiere mit Macheten töten. Gläubige aus Nepal und dem benachbarten Indien brachten ihre Büffel, Schweine, Ziegen und Hühner zum zweitägigen Opferfest für die hinduistische Göttin der Macht, Gadhimai. Doch nun protestieren verstärkt Tierschützer.

Die Gläubigen hoffen, dass durch die Zeremonie ihre Wünsche in Erfüllung gehen, ihnen etwa ein Sohn geboren wird oder sie eine Prüfung bestehen. Die Jahrhunderte alte Zeremonie findet alle fünf Jahre in Bariyarpur im Süden von Nepal statt. Doch seit einiger Zeit regt sich Widerstand. Tierschützer machen auf das Blutbad aufmerksam. "Es war sehr verstörend, dass die Menschen in Hysterie und Gejohle ausbrachen, als sie sahen, wie die verwirrten und verängstigten Tiere geschlachtet wurden", sagte eine Mitarbeiterin der Tierschutzorganisation Humane Society International, Alokparna Sengupta, vor Ort.

Nichtsdestotrotz sind Pilger mit ihren Tieren gekommen. Nach Angaben der Tempelbetreiber wurden am Dienstag 7.000 Büffel getötet. Am Mittwoch sollen Zehntausende weitere Tiere geschlachtet werden. Diese Tradition mache das Festival so beliebt, so der Chef der Tempelbetreiber, Ramchandra Sah Teli, der Zeitung "Kathmandu Post". Er sagte demnach aber auch: "Wir haben die Menschen nicht gebeten, Tiere zum Schlachten zu bringen."