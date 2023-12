Widerstand der Rankweiler Bürger wächst

Ein Fünftel der Einwohner in der Marktgemeinde hat die Petition Nein zum Eurosparmarkt in dieser Größe unterschrieben.

RANKWEIL. Eines gleich vorweg: In den letzten zwei Wochen haben etwa 2500 (!) Bürger, das ist etwa ein Fünftel der gesamten Bevölkerung am Fuß des Liebfrauenberg, der Marktgemeinde Rankweil die Petition gegen das laut der Gesellschaft für Baukultur in Rankweil überdimensionale Bauprojekt der privaten Investoren R&R Immobilien und der Raiffeisenbank Montfort, ganz im speziellen betrifft es aber den Neubau vom geplanten Eurospar mit einer Fläche von 1200 Quadratmetern in der Bahnhofstraße/Pfarrer Gau weg unterschrieben. Täglich kommen von jungen und älteren Rankweilern neue Unterstützungserklärungen dazu. Die Unterschriften-Aktion gegen einen großen Eurospar läuft noch mindestens bis zum Ende des Jahres. Unter www.gfbr.at kann Online zur Petition eine Zusage erteilt werden. Mit allen 22 Stimmen der Rankweiler Volkspartei wurde aber das Großprojekt im Zentrum Rankweils der Gemeindepolitik klar befürwortet. Allerdings wächst nun der Widerstand seitens der Rankweiler Bevölkerung rasant. Vor allem die Anrainer des Großprojekt im Zentrum Rankweils haben sich alle gegen diese Dimension eines neuen Eurospar ausgesprochen. „Statt die Bedenken der Bevölkerung ernst zu nehmen, wurden die EKZ-Umwidmung ohne Rücksicht auf Verluste vorangetrieben“, kritisiert zudem Christoph Metzler, Fraktionsobmann Grünes Forum Rankweil, das Vorgehen der ÖVP-Rankweil rund um Chefin Katharina Wöß-Krall. „Ein Eurospar in dieser Größe ist eine echte Gefahr für den Einzelhandel in Rankweil und der Region und wird zu einem massiven Verkehrszuwachs im Zentrum führen. Das Projekt stehe im Widerspruch zum gemeinsam beschlossenen Leitbild der Ortskernentwicklung. Die Stimmen von 2500 Menschen dürfen nicht ignoriert werden“, fügt Metzler besorgniserregend hinzu. Im Jänner nächsten Jahres soll es zwischen der Marktgemeinde Rankweil und der Abteilung Straßenbau vom Land Vorarlberg zu einem Gespräch über die Zukunft vom Verkehr im Rankweiler Zentrum kommen. „Wir ersuchen die Gemeindeverantwortlichen noch einmal dringend, auf die breite Kritik aus der Rankweiler Bevölkerung zu hören, sie ernst zu nehmen und bei den kommenden Verhandlungen und der weiteren Entwicklung des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Wir werden genau beobachten, ob und wie das geschieht“, sagt Josef Kittinger von der Gesellschaft für Baukultur in Rankweil.VN-TK