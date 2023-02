WIDADO: Online-Shopping für Re-Use

Auf www.widado.com können Kund*innen ab sofort Re-Use-Waren durchstöbern und bequem bestellen.

Die Plattform WIDADO ist ein Zusammenschluss von sozialen und karitativen Organisationen Österreichs – in Vorarlberg bieten neben den Kaplan Bonetti Sozialwerken auch die carla Shops ihre Produkte online an. Nachhaltig und sozial einzukaufen wird damit noch einfacher.

Ob Kleidung, Deko oder ausgewählten Möbelstücke – wer auf WIDADO kauft, macht sich selbst eine Freude und unterstützt gleichzeitig einen sozialen Zweck. „Um unser Klima zu schonen, ist es notwendig, die Nutzungsdauer von Produkten zu verlängern. WIDADO hat die Wiederverwertung im Sinne echter Kreislaufwirtschaft im Kern verankert. Kund*innen von WIDADO leisten somit einen wertvollen ökologischen Beitrag und schaffen zusätzlich soziale Mehrwerte“, erläutern Cornelia Matt als Geschäftsführerin von Kaplan Bonetti sowie Karoline Mätzler als Leiterin des Fachbereichs Arbeit & Qualifizierung in der Caritas unisono. „Die neue Online-Plattform macht die Produkte nun in ganz Österreich verfügbar. Damit steht erstmals ein gemeinsamer sozialwirtschaftlicher Online-Marktplatz für Second Hand Produkte als attraktive Alternative zu herkömmlichen Marktplätzen zur Verfügung.“

Auch Sozialminister Johannes Rauch unterstreicht den Mehrwert: „WIDADO verknüpft Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft mit Armutsbekämpfung. In dieser Phase der Teuerung müssen wir den raschen und niederschwelligen Zugang von Menschen zu den wichtigsten Gütern in möglichst allen Bereichen sicherstellen. Dazu kann WIDADO einen Beitrag leisten.“ Wer auf www.widado.com stöbert, findet schließlich auch Raritäten, die im Handel längst vergriffen sind. Reinschauen lohnt sich also in jeder Hinsicht!