Wichtiger Sieg für Wöber-Club Leeds im Abstiegskampf

Leeds United hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die "Whites" gewannen am Samstag auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers mit 4:2 und liegen damit als 14. zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Maximilian Wöber spielte bei Leeds in der Innenverteidigung durch.

Im FA-Cup schaffte Manchester City mit einem Schützenfest den Einzug ins Semifinale. Der Meister schlug den von Ex-City-Profi Vincent Kompany gecoachten Zweitliga-Tabellenführer Burnley 6:0. Der in der 63. Minute ausgewechselte Erling Haaland erzielte die ersten drei Treffer (32., 35., 59.), danach scorten Julian Alvarez (62., 73.) und Cole Palmer (68.). Haaland hält mittlerweile bei 42 Pflichtspiel-Saisontoren für die "Citizens", erst am Dienstag hatte er in der Champions League gegen RB Leipzig fünfmal getroffen.