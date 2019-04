Wichtiger Heimsieg für den DSV

Haselstauder feiern 2:1 Erfolg gegen Röthis.

Dornbirn . Dank einer starken Mannschaftsleistung sicherte sich der Dornbirner SV am Sonntagvormittag einen wichtigen Sieg gegen Röthis und kletterte in der Tabelle auf Rang drei vor.

Trotz nasskaltem Wetter und teils schwierigen Verhältnissen versuchten beide Teams das Beste daraus zu machen. Die Haselstauder waren aber kämpferisch stärker und kamen so gleich zu Beginn zu guten Möglichkeiten. Eine davon nutzte in der 14. Minute Julian Schelling zur 1:0 Führung der Hausherren. Der DSV Goalgetter war auch in weiterer Folge der stärkste Spieler auf dem Platz und trieb sein Team immer wieder nach vorne. Noch vor der Pause sorgte Julian Franz mit dem 2.0 für den DSV für eine kleine Vorentscheidung.