Wichtige Unterstützung für den Füranand-Treff

Günther Lutz übergab Spendenerlös aus Weihnachtskonzert.

Dornbirn. „Füranand do si“ dieses Motto hat Günther Lutz gleich begeistert und ist ganz im Sinne es engagierten Konzertveranstalters. So war auch schnell klar, wohin heuer ein Teil des Erlöses vom vorangegangenen Weihnachtsbenefizkonzert fließen soll: „In den Verein Füranand“.

Der Dornbirner Verein stellt die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse des Menschen mit Behinderung in den Vordergrund. Füranand steht für soziale Integration, für Empowerment und Selbstbestimmung, für individuelle Lösungen und Angebote und versteht die Familie als Partner beim Empowerment. So bietet z.B. das Füranand-Hus an der Schmelzhütterstraße eine ambulante Wochenstruktur und ist offen für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Das Team ist behilflich bei der Vorbereitung von größtmöglicher sozialer Integration und unterstützt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht u.a. größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenständigkeit, praktische Fähigkeiten lernen und weiterentwickeln und stellt auch für Nutzer mit schwerer Behinderung, Lebensqualität durch Mitbestimmung, Geborgenheit, Sicherheit sowie soziale Akzeptanz in der Gruppe in den Mittelpunkt.