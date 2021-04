Wichtige Siege von LASK und Sturm, aber Leichtigkeit fehlt

Mit Siegen haben sich der LASK und Sturm Graz am Sonntag nach Auftaktniederlagen in der Bundesliga-Meistergruppe quasi im Gleichschritt rehabilitiert. Für Sturm hatte der 3:2-Erfolg gegen Tirol sogar historischen Charakter, war es doch bei der dritten Teilnahme der überhaupt erste Heimsieg im oberen Tableau. Doch ganz souverän wirkten die Grazer wie auch der LASK beim Heim-2:1 gegen den WAC nicht. Eine "gewisse Leichtigkeit" fehle, meinte Graz-Trainer Christian Ilzer.

Die Steirer erspielten sich in der ersten Hälfte gegen keineswegs schlechte Tiroler ein halbes Dutzend Möglichkeiten, führten zur Pause aber nur 3:1. "Meine Mannschaft hat sich top auf die Muster der WSG eingestellt. Es waren aber Chancen da, wo man die Tore machen muss", sagte Ilzer im Nachgang. Allein Kelvin Yeboah schoss gegen seinen Ex-Arbeitgeber zweimal an die Latte. Am Ende hätte es nach dem zweiten Gegentreffer - erneut erzielt vom starken Nikolai Baden Frederiksen - noch einmal brenzlig werden können.

Auch Tabellennachbar LASK - zwei Punkte haben die drittplatzierten Athletiker Vorsprung auf Sturm - muss sich jeden Sieg derzeit hart erarbeiten. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, anzuschreiben", gab Coach Dominik Thalhammer nach dem Erfolgserlebnis gegen den angeschlagenen WAC zu. In der Vorwoche hatten die Linzer in Tirol 0:2 verloren. "Es war eine schwierige Situation nach so einer Niederlage gegen WSG Tirol, das macht schon etwas mit der Mannschaft. Das Team hat sich aber heute aufs Wesentliche besonnen, auf die Basics, auf die Dinge, die sie auszeichnen. Wir wissen, dass es noch viel besser gehen kann, aber am Ende sind wir mit dem Sieg zufrieden."