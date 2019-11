Wichtige Aufbewahrungsfristen

Wie lange muss ich meine Unterlagen für das Finanzamt aufbewahren?

Grundsätzlich müssen Bücher, Aufzeichnungen, Belege sowie die für die Abgabenerhebung bedeutsamen Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen im Original entsprechend der Bundes­abgabenordnung sieben Jahre aufbewahrt werden. Wichtig zu wissen: Die Frist beginnt am Ende des Jahres für das die Buchungen vorgenommen wurden. So sind z. B. die Belege des Kalenderjahres 2012 bis Ende des Kalenderjahres 2019 aufzubewahren. Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr laufen die Fristen vom Ende des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet.