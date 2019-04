Why not study at the top?

Die Bergwelt um Innsbruck ist nicht nur eine schöne Kulisse, sondern erweitert den Lebensraum der Stadt um eine besondere Dimension.

Direkt von der Vorlesung mit dem Snowboard auf das Hafelekar, eine Skitour am Patscherkofel oder Natur pur bei einer Wanderung.

Internationale Benchmark

Mit 3500 Studierenden, 1000 Lehrenden, über 270 Partneruniversitäten, 11.000 Absolventen und Absolventinnen und renommierten Arbeitgebern in aller Welt sowie laufenden Spitzenplätzen in Umfragen und Rankings hat sich das Management Center Innsbruck (MCI) zu einer internationalen Benchmark entwickelt.

Praxisorientierte Studienangebote auf Bachelor- und Masterniveau in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft sowie Technologie und Life Sciences, projektorientierte Wissensvermittlung in kleinen Gruppen, optionale Auslandssemester und Praktika in angesehenen Unternehmen auf der ganzen Welt zählen zu den wichtigsten Besonderheiten eines Studiums am Management Center Innsbruck.

Motivierte Menschen begleiten

Das MCI nimmt mit seinem einzigartigen Konzept der Unternehmerischen Hochschule® einen Spitzenplatz in der internationalen Hochschullandschaft ein und sieht seine Aufgabe darin, unternehmerische Ansätze aus der Wirtschaft auf den Hochschulbereich zu übertragen, um so konkreten Nutzen für Studierende und Arbeitgeber zu stiften. Das sympathische Leitmotiv „Wir begleiten motivierte Menschen“ bringt das Selbstverständnis und die Philosophie zum Ausdruck.

Gelebte Internationalität

Lehre, Lernen und Forschung in internationaler Atmosphäre und aktive Mitwirkung an einem globalen Dialog bilden integrale Bestandteile eines MCI-Studiums. Mit renommierten Partneruniversitäten, Bewerber(innen) aus 70 Ländern, Studierenden aus 55 Nationen, Lehrenden aus 37 Ländern und Tausenden Absolventen in aller Welt zählt das MCI zu den internationalsten Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile werden elf Studiengänge zur Gänze in englischer Sprache durchgeführt, in allen anderen Studiengängen ist Englisch zweite Arbeitssprache. 150.000 Menschen leben in Innsbruck, manche meinen, die „Hauptstadt der Alpen“ sei einer der besten Plätze Europas. Einzigartig ist sie auf jeden Fall: Urban und alpin, mit einem ausgezeichnet erhaltenen historischen Kern und mit ihren Menschen, die viel von der Welt kennen, aber nirgendwo anders leben möchten.

Bewerbung und Aufnahme

Sämtliche Studienprogramme am MCI sehen ein 3-stufiges Aufnahmeverfahren vor, bestehend aus aussagekräftigen Bewerbungsdossiers, schriftlichen Tests und persönlichen Aufnahmegesprächen. Die Termine der jeweiligen Aufnahmeverfahren finden sich unter www.mci.edu/bewerbungstermine

Studienangebot Bachelorstudium

Business Administration (online)

Betriebswirtschaft (online)

Bio- & Lebensmitteltechnologie (VZ)

Business & Management (VZ)

Management, Communication & IT (VZ)

Management & Recht (VZ)

Mechatronik (VZ|BB)

Zweig Medizintechnik

Zweig Elektrotechnik

Zweig Maschinenbau

Zweig Medizintechnik Zweig Elektrotechnik Zweig Maschinenbau Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement (online|VZ)

Soziale Arbeit (VZ)

Tourismus- & Freizeitwirtschaft (VZ)

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik (VZ|BB)

Wirtschaft & Management (BB)

Wirtschaftsingenieurwesen (VZ|BB)

Masterstudium

Biotechnologie (VZ)

Entrepreneurship & Tourismus (VZ)

European Health Economics & Management (VZ)

International Business & Law (VZ)

International Business & Management (VZ|BB)

International Health & Social Management (VZ)

Management, Communication & IT (VZ)

Mechatronik & Smart Technologies (VZ | BB)

Medical Technologies (VZ) (vorbehaltlich Akkreditierung)

Lebensmitteltechnologie & Ernährung (VZ|BB)

Soziale Arbeit, Sozialpolitik & -management (VZ)

Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik (VZ|BB)

Wirtschaftsingenieurwesen (BB)

Executive Masterstudium

Digital Business MBA (BB|online)

Digital Economy & Leadership MSc

Digital Marketing & Analytics MSc

General Management Executive MBA (BB)

Health & Hospital Management MBA (BB|online)

International Business MBA (BB|online)

Management & Leadership MSc

Weitere Angebote

Zertifikatslehrgänge (BB)**

Managementseminare (BB)

VZ = Vollzeit

BB = berufsbegleitend

**Sämtliche Zertifikatslehrgänge sind anrechenbar auf die Executive Master MBA und MSc.

