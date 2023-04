"White Plastic Sky" zeichnet die Apokalypse in Budapest

Im Jahr 2123 ist die Erde für Menschen und Tiere unbewohnbar. Als gallisches Dorf stemmt sich Budapest unter einer Plastikkuppel der Apokalypse entgegen, die Bewohner zahlen dafür aber einen hohen Preis. Die Dystopie "White Plastic Sky" von Tibor Bánóczki und Sarolta Szabó, die am Mittwoch bei Crossing Europe Österreichpremiere hat, erzählt eine gute Story und wirft existenzielle Fragen auf - nur schade, dass sie als Animationsfilm mit recht flacher Grafik daherkommt.

50 Jahre darf man leben, danach muss man sich in eine Pflanze umwandeln lassen und als organischer Rohstoff der Gesellschaft dienen - so lautet der Deal, der die Welt unter der Plastikkuppel am Leben erhält. Nora hat sich nach dem Tod ihres Sohnes entschlossen, diesen unausweichlichen Schritt freiwillig früher zu setzen, was ihr Ehemann, der Psychiater Stefan, unbedingt verhindern will. Er folgt ihr in die industrielle Plantage, in der sie ihre Transformation zum Baum vollziehen soll, einen Schlachthof ohne Blut, dafür mit Wasser und Dünger und mit entsprechend abgebrühtem Personal.