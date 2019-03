WhatsApp, YouTube und Instagram bei Jugendlichen populär

Österreichische Jugendliche lieben WhatsApp (von 83 Prozent genutzt), YouTube (78 Prozent) und Instagram (71 Prozent). Letzteres konnte als einziges der großen Netzwerke bei der Nutzung auch zulegen (plus acht Prozent), wie der "Jugend-Internet-Monitor 2019" ergab. Auf Platz vier folgt die Foto-Sharing-App Snapchat (52 Prozent). Facebook rangiert auf dem fünften Platz mit 44 Prozent.

Neben Instagram hat auch das Streaming-Videoportal Twitch (von 15 Prozent genutzt), auf der Videospieler live beobachtet oder auch eigene Übertragungen gestartet werden können, dieses Jahr in der Nutzung zugelegt (plus sechs Prozent). Heuer erstmals in die Erhebung aufgenommen wurde zudem Discord (13 Prozent Nutzung), ein Netzwerk speziell für Videospieler, das Chat sowie Sprach- und Videokonferenzen anbietet.