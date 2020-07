Auch die Rothosen fahren drei Punkte ein

Trotz großer Personalsorgen gewinnt der FC Dornbirn auswärts gegen die Juniors OÖ.

Die Tickernachlese zum Spiel FC Juniors OÖ vs FC Mohren Dornbirn

Der Vorbericht zum Spiel:

Seit dem Restart in der 2. Liga stehen für den Tabellenfünfzehnten FC Mohren Dornbirn nur fünf Punkte aus den bisherigen sieben Meisterschaftsspielen auf dem Konto. Sportlich will man am Ende der 30 Spieltagen auch wenn es keinen Absteiger geben wird, nicht auf einem der dreiletzten Ränge stehen. Die Gründe für den Negativtrend der Rothosen liegen aber klar auf der Hand. Aus dem großen Kader vom Herbst mit 25 Spielern sind mit Kapitän Aaron Kircher, Maurice Mathis, Leonardo Zottele und Alexander Huber plus Marcel Krnjic fünf Kicker seit dem März langzeitverletzt und können nicht spielen. Dazukommen die Abgänge unter der Saison von Marc Kühne, Elvir Hadzic und Christopher Drazan, welche den Klub schon verlassen haben. Zusätzlich gibt es immer wieder Akteure mit Sperren, die nicht zur Verfügung stehen.