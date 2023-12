Wetterumschwung im Ländle: So wird die kommende Woche

In Vorarlberg präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen abwechslungsreich, mit sonnigen Abschnitten und später zunehmender Bewölkung und Niederschlag.

Der Montag in Vorarlberg setzt den sonnigen Trend der Region fort, begünstigt durch einen stabilen Hochdruckeinfluss. Dieser sorgt speziell im Mittelgebirge und auf den Bergen für ungewöhnlich warme Temperaturen. Am Bodensee könnte sich jedoch flacher Hochnebel bilden. Die Temperaturen schwanken zwischen kühlen -4 bis +1 Grad in den Morgenstunden und angenehmen Höchstwerten von 7 bis 12 Grad am Tage, wobei es in schattigen Tallagen deutlich kälter bleiben kann.