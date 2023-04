Wetterprognose: Sonnige Phasen wechseln mit Regenschauern ab

Die kommenden Tage in Vorarlberg werden von wechselhaftem Wetter geprägt sein.

Am Mittwoch lösen sich die Wolken am Vormittag auf, bevor sie am Nachmittag wieder dichter werden. Auch am Donnerstag bleibt es wechselhaft mit vereinzelten Schauern. Am Freitag wird es dann regnerisch und kühler, während der Samstag freundlicher mit sonnigen Abschnitten wird. Am Sonntag ist das Wetter noch unsicher, aber es könnte ein Italientief für nasse Verhältnisse sorgen.

Mittwoch

Am Mittwoch letzte Schauer am Morgen, am Vormittag lösen sich die Wolkenreste von Süden her auf. Darüber kommen schon höhere Wolken daher, zeitweise sollte aber auch die Sonne zum Zug kommen. Spätestens am Nachmittag werden die Wolken aber immer dichter und verdrängen die Sonne wieder. Gegen Abend und in die Nacht hinein sind Schauer möglich. Dabei ist es noch ziemlich kühl für fast Ende April. Tiefstwerte: -1 bis 4 Grad, Höchstwerte: 9 bis 15 Grad.

Donnerstag

Am Donnerstag anfangs meist noch dichte Restbewölkung und im Bergland vereinzelt noch ein Schauer. Am Vormittag lockern die Wolken auf; und in der Folge scheint bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Und es wird wärmer. Frühtemperaturen: 1 bis 6 Grad, Höchsttemperaturen: 13 bis 18 Grad.

Freitag

Freitag: Wahrscheinlich ist es am Freitag von der Früh weg stark bewölkt und schon bald kommt von Nordwesten her Regen auf. Es wird weniger warm, Schnee fällt aber eher nur oberhalb von 2000m. Samstag: Der Samstag dürfte freundliches Wetter bringen. Anfängliche Wolken brechen auf und es dürfte recht sonnig werden. Ob auch Schauer dabei sind, ist ungewiss. Jedenfalls ist es einigermaßen warm mit bis zu 20 Grad. Sonntag: Noch unsicher. Es könnte aber ein Italientief eintreffen und für sehr nasse Verhältnisse sorgen.