Wetterfeste und gut gelaunte Gäste beim Familienfest

Trotz Dauerregens feierten Familien und Besucher ausgelassen beim Klosterfest in Dornbirn.

Dornbirn. Strömender Regen konnte die Feierlaune vergangenen Freitag beim diesjährigen Familienfest im Dornbirner Franziskanerkloster nicht trüben. Ganz im Gegenteil: „So schnell wirft uns das schlechte Wetter nicht aus der Bahn, wir lassen uns die Stimmung deshalb nicht verderben“, gab sich Klostervater Elmar Mayer wetterresistent. Und so wurde das alljährliche und beliebte Familienfest, organisiert von der Stadtmusik Dornbirn in Zusammenarbeit mit dem Kloster-Freundeskreis, trotzdem wieder zu einem schönen Erfolg – und einige Programmpunkte einfach ins Klosterinnere verlegt. „Wir haben auf jeden Fall das ganze Programm beibehalten und auch wenn Petrus heute nicht ganz mitspielt, die Leute sind trotz Nässe und Kälte alle gut drauf, was uns dann doch warm ums Herz werden lässt“, so Mayer schmunzelnd.