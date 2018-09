Wetter am Wochenende: Es wird sonnig und wärmer

Während sich der Freitag und der Samstag noch wechselhaft präsentieren, ist am Sonntag eine deutliche Wetterbesserung in Sicht.

Samstag: Sonne setzt sich durch

Am Samstagvormittag überwiegen laut “ZAMG” in den meisten Regionen die Wolken und vor allem im Norden des Ländles regnet es zeitweise leicht. Am Nachmittag setzt sich am Bodensee und im Rheintal immer mehr die Sonne durch, im Bergland bleibt es stärker bewölkt, aber weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad, die Höchstwerte bei 17 bis 21 Grad.