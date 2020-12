Wettbewerbsfähigkeit: Gutes Zeugnis mit Luft nach oben

In seinem erstmals veröffentlichten "WIFO-Radar der Wettbewerbsfähigkeit" hat das Wirtschaftsforschungsinstitut die Stärken und Schwächen des Standortes Österreich untersucht und dabei nicht nur "harte" Wirtschaftskennzahlen wie BIP, Arbeitsproduktivität, reale Einkommen oder Arbeitslosenquote untersucht, sondern auch Zielgrößen wie Armut oder Umweltbelastung einbezogen. Im Vergleich mit 30 europäischen Ländern liegt Österreich dabei knapp hinter dem oberen Drittel.

Besonders gut schneidet Österreich in der Dimension reale Einkommen, Produktivität und regionale Verteilung ab, mit einem mittleren Prozentrang von 76,3. Beim BIP pro Kopf in den Nicht-Metropolregionen belegt Österreich sogar auf den Spitzenplatz (Prozentrang 100).

Im Außenhandel gehörte Österreich mit einem durchschnittlichen Prozentrang von 68,8 zum oberen Drittel der Vergleichsländer. Am besten und stabilsten war Österreichs Position gemessen am Marktanteil an den Tourismusexporten mit einem Prozentrang von 83,8 vor dem Marktanteil an den weltweiten Warenexporten (67,7). Bezüglich des Leistungsbilanzsaldos lag Österreich knapp über dem europäischen Durchschnitt.