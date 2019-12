Coates hält 50 Prozent an dem Wettanbieter

Coates hält 50 Prozent an dem Wettanbieter ©APA (AFP)

Wett-Konzern-Gründerin hat höchstes Gehalt in Großbritannien

Die Gründerin des Glücksspielunternehmens Denise Coates, verdient besser als alle anderen Unternehmenschefs in Großbritannien. Coates bekam im jüngsten Geschäftsjahr bis Ende März 277 Millionen Pfund (326,85 Mio. Euro) Grundgehalt ausbezahlt, wie Bet365 am Mittwoch in seinem Jahresbericht mitteilte. Das Magazin "Forbes" schätzt ihr Vermögen auf knapp elf Milliarden Euro.

Die heute 52-jährige Coates hatte das Unternehmen Anfang der 2000er Jahre mitgegründet. Sie besitzt einen Anteil von 50 Prozent an Bet365. Das Unternehmen in Stoke-on-Trent, dem auch der Fußballclub Stoke City gehört, machte zuletzt einen Jahresumsatz von über drei Milliarden Pfund. Der Gewinn vor Steuern stieg im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf 791 Millionen Pfund. Der Abstieg von Stoke City aus der Premier League kostete Bet365 rund 8,7 Millionen Pfund.