Weststeirer wegen Drohung und schwerer Nötigung verurteilt

Ein Weststeirer ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen gefährlicher Drohung und schwerer Nötigung zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll im Juni 2020 seine damalige Freundin mit dem Umbringen bedroht und tätlich angegriffen haben. Angeklagt war versuchter Mord, doch die Geschworenen sahen das anders. Der Beschuldigte leugnete jede Tötungsabsicht, er wird außerdem in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen.

Das Paar hatte sich im Mai kennengelernt, Anfang Juni zog die Frau zum Verdächtigen. Doch das Glück währte nicht lange, denn die Eifersucht des 54-Jährigen war groß. So soll er bereits am 10. Juni während des Messerschleifens zu seiner Freundin gesagt haben: "Schau das große Messer an, damit könnte ich dir die Gurgel durchschneiden". Das bestritt der Angeklagte: "So rede ich nicht, ich hätte gesagt 'I stich di o' oder so", stellte er richtig.