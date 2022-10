Im Westen Österreichs weniger Auto-Kilometer als im Osten

Die Westösterreicher legen im Schnitt weniger Kilometer im Auto zurück als der Rest des Landes, mit Ausnahme Wiens. Das ergab eine Untersuchung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), die auf Mikrozensusdaten (2019/20) der Statistik Austria beruht. Der durchschnittliche Haushalt in Österreich fährt demnach im Jahr 12.560 Kilometer mit dem Auto und verbraucht dabei 70 Liter Sprit im Monat.

Das Beispiel Vorarlberg zeige, dass eine gute Rad-Infrastruktur die Mobilitätskosten der Haushalte reduzieren könne, so der VCÖ am Freitag in einer Aussendung. "Vorarlberg forciert bereits seit über 20 Jahren den Radverkehr", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Das Potenzial für mehr Radverkehr sei in ganz Österreich groß. "Immerhin sind vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer."