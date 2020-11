Westbahn kündigt 50 Mitarbeiter - Gewerkschaft kritisiert

Die Westbahn hat 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt. Verhandlungen über einen Sozialplan hat das Unternehmen abgebrochen. Die Gewerkschaft vida fordert deshalb, dass das mehrheitlich private Bahnunternehmen keine weiteren Staatshilfen mehr bekommt. Der Betriebsrat der Westbahn verweist hingegen darauf, dass 100 Mitarbeiter den Job verloren hätten, wenn das Unternehmen einen Sozialplan beschlossen hätte. Zur Sicherung der restlichen Jobs seien weitere Hilfen nötig.

Die Westbahn habe "trotz Inanspruchnahme von Kurzarbeit und weiterer großzügiger Staatshilfen wie Notvergabe und Senkung des Infrastrukturbenützungsentgelts (IBE) für Bahnen" die Gespräche über einen Sozialplan abgebrochen, schreibt Günter Blumthaler, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, in einer Aussendung. Betroffen von den Kündigungen seien vor allem Frauen, die als Zugstewardessen über die Arbeitskräfteüberlassungsfirma Westeam an die Westbahn überlassen sind. Über diese Konstruktion spare sich die Westbahn aufgrund von kürzeren Kündigungsfristen noch zusätzliches Geld. Blumthaler fordert die Westbahn auf, das neue Kurzarbeit 3- Modell zu nutzen, um Kündigungen zu vermeiden.