Westbahn erzielt bisher bestes Ergebnis

Der private ÖBB-Konkurrent Westbahn ist nach den Coronajahren auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat 2023 operativ sein bisher bestes Ergebnis eingefahren. Der Konzernumsatz stieg von 90 Mio. Euro 2022 auf über 120 Mio. Euro und der Gewinn legte von 4 auf 10 Mio. Euro zu. Nur 2019 gab es aufgrund von Zugverkäufen einen höheren Gewinn. Im Vorjahr waren rund 8 Millionen Fahrgäste mit den Zügen der Westbahn unterwegs, 35 Prozent mehr als 2022 und 20 Prozent mehr als 2019.

Der Vorstand sieht im Kundenzuspruch die Basis für die weiteren Expansionsschritte. So will das Unternehmen die Verbindung nach Vorarlberg, wo die Westbahn in 11 Städten hält, ausbauen und die Züge nach München bis nach Stuttgart verlängern und am Weg dahin in Augsburg, Ulm und wegen des Legolands in Günzburg stehen bleiben. Auch nach Osten gibt es Pläne. Hier bemüht sich die Westbahn um eine Lizenz in Ungarn.