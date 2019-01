Politisch wird das Jahr 2019 ein sehr aktives Jahr für Vorarlberg.

Neben der Europawahl im Mai werden im Herbst mit der Landtagswahl wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft unseres Landes vorgenommen. Vorarlberg hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, es zählt zu den Top-Wirtschaftsregionen Europas und trotz einiger Herausforderungen in verschiedenen Bereichen gehe ich davon aus, dass diese positive Entwicklung anhalten wird.

So startet das Jahr gleich mit einer erfreulichen Meldung zum Exportvolumen. Die Vorarlberger Wirtschaft konnte die Exporte weiter steigern und einmal mehr die hervorragende Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten mit einem Volumen von rund 5,2 Mrd. Euro bzw. +1,8 %bestätigen. Positive Entwicklungen gibt es auch am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,4% auf den niedrigsten Wert seit 15 Jahren gesunken, gleichzeitig waren im Dezember 2018 169.000 Personen in unselbstständiger Beschäftigung, was einen Rekord darstellt. Kurz vor Jahresende veröffentlichte die Statistik Austria noch einen Bericht, wonach die Vorarlberger über die höchsten Pro-Kopf-Einkommen österreichweit verfügen.