Wertvoller Beitrag für Sanierungsarbeiten

Günther Lutz übergab einen weiteren Scheck an den Vorarlberger Blinden- und Sehbehindertenverband.

Dornbirn. Jedes Jahr überlegt sich Konzertorganisator Günther Lutz ganz genau, wohin der Spendenerlös aus seinem Weihnachtskonzert gehen soll. Neben dem Verein Füranand, sollte heuer auch wieder der Vorarlberger Blinden- und Sehbehindertenverband profitieren. „Als Obmann vom Sportrodelclub Gütle und begeisterter Sportler, ist es mir auch immer wichtig Menschen zu unterstützen, die beim Sportausüben gehandicapt sind bzw. Unterstützung benötigen“, so Lutz. Der Blinden- und Sehbehindertenverband wurde in den vergangenen Jahren bereits zweimal mit finanziellen Spenden bedacht, damals die Frühförderstelle in Dornbirn. Dieses Mal fiel die Wahl auf das Vereins- und Ferienhaus „Haus Ingrüne“ in Schwarzach.