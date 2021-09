"Wertvolle Kinder" startet spannend in den Herbst

Die aktuelle Bildungsreihe "Wertvolle Kinder" des Vorarlberger Kinderdorfs startet spannend in den Herbst. Der erste Vortrag am 13. Oktober dreht sich um gewaltfreie Kommunikation mit Kindern.

Geboten werden in der neuen Auflage unter dem Aufhänger „Wenn nichts mehr ist, wie es war“ sechs Vorträge, die frische Impulse und Diskussionsstoff zu Erziehungsthemen liefern. Den Auftakt macht am 13. Oktober der Kommunikationsexperte, Mediator und Coach Frank Gaschler. Er spricht darüber, wie Eltern und Erziehende Kindern und Jugendlichen durch gewaltfreie Kommunikation Wurzeln und Flügel geben können. Immer wieder komme es im Alltag zu Konflikten. Vielfach hätten wir es jedoch nicht gelernt, konstruktiv und beziehungsfördernd mit Auseinandersetzungen umzugehen. Genau darum dreht sich der erste Vortrag in der aktuellen Staffel der Bildungsreihe des Vorarlberger Kinderdorfs.