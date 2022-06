Wertschätzung für das Vergangene

Am 14. Juni findet rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum die Neueröffnung des nunmehr zeitgemäß adaptierten Stadtmuseums Bludenz statt.

Nachdem das aus dem Leader-Programm der Europäischen Union geförderte Projekt „Stadtmuseum Bludenz – neues Leben in alten Räumen“ mit dem 30. April beendet worden ist, steht nunmehr am 14. Juni die Neueröffnung der Dauerausstellung im Oberen Tor an.