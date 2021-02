"Wertschätzende Worte statt entwertende Noten"

Der Verein „Gemeinsam Zukunft Lernen Lustenau“ will dieses Jahr ein Zeichen unter dem Titel "Worte statt Noten" setzen.

"Das Halbjahr ist vorbei und wir haben schon wieder die Not mit den Noten", so Simone Flatz, Obfrau des Vereins "Gemeinsam Zukunft Lernen Lustenau". Deshalb sammelt der Verein Rückmeldungen verschiedener bekannter Persönlichkeiten Vorarlbergs sowie Statements von Institutionen, die ab Freitag auf der eigens dafür eingerichteten Seite veröffentlichen werden.

"Die Corona-Situation zeigt die Absurdität von Ziffernnotenbeurteilung auf und nicht die Unmöglichkeit einer wichtigen, wertschätzenden Leistungsbeurteilung bzw. -rückmeldung. Darum wollen wir ermöglichen, dass die Kinder und Jugendlichen in Vorarlberg an diesem Zeugnistag ihr Zeugnis bekommen", so Flatz. Dies sei eine wertschätzende Wahrnehmung und verbale Rückmeldung in diesem außerordentlichen Schuljahr und den außerordentlichen Leistungen der Schüler. "Wertschätzende Worte statt die Leistungen und Möglichkeiten entwertender Noten", erklärt die Obfrau des Vereins.