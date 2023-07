„Werther“ von Jules Massenet

Claire Levacher, der Kinderchor der Musikmittelschule Bregenz-Stadt und das Symphonieorchester Vorarlberg

Das lyrische Drama „Werther“ ist bis heute das bekannteste Bühnenwerk von Jules Massenet. Johann Wolfgang von Goethe verarbeitete 1774 in „Die Leiden des jungen Werther“ seine unglückliche Liebesbeziehung zu der bereits inoffiziell verlobten Charlotte Buff. Das Motiv für den tragischen Ausgang dieser Liebe, den Freitod Werthers, lieferte Goethe der Selbstmord seines Freundes Karl Wilhelm Jerusalem, der sich in die für ihn unerreichbare Elisabeth Herdt verliebt hatte. Goethe konnte freilich nicht ahnen, dass gerade das tragische Ende des Romans mehrere unglücklich verliebte Männer dazu veranlassen würde, ihrem Leben ein Ende zu setzen. In Wetzlar, wo der Roman entstand, fasste Jules Massenet 1886 den Entschluss, „Werther“ zu vertonen. An der Pariser Opéra Comique als „reizlos“ abgelehnt, wurde das Stück erst 1892 an der Wiener Hofoper uraufgeführt. Von dort aus eroberte sie alle großen Bühnen und gilt heute als Massenets bekannteste Oper.