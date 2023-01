Wert auf Kommunikation und Transparenz legen

Dass es einen großen Spielraum für die europäische Zukunft gibt, weiß auch der ehemaligen EU-Parlamentarier Josef "Joe" Weidenholzer.

„Wenn man an die gegenwärtige Situation denkt, wo nicht weit weg von uns ein Krieg in der Ukraine herrscht und eine Ära der Instabilität, die uns in den nächsten Jahren heimsuchen wird, vor allem wenn wir an den Klimaschutz denken, merkt man, dass es viele Dinge gibt, die zu tun sind. Das kann man nur zusammen machen“, verdeutlichte Weidenholer in der ersten Ausgabe „Mitten in Europa“ bei Vorarlberg LIVE.

Die Ganze Sendung

Am wichtigsten sei die Kommunikation, die stimmen muss. „Ich war immer entsetzt, wenn wir in Straßburg zu Anfang ein Gespräch mit den Journalisten hatten, die kein Interesse an dem hatten, was wir da beschlossen haben, sondern was wir zu dem sagen, was der Bundeskanzler getan hat“, erklärt Weidenholzer. So würde man österreichische Politik ins Parlament bringen. „Da wird es schwer, etwas zu erklären. Wichtig ist der Kontakt. Da muss man sich was überlegen.“ Genauso viel Wert müsse man ebenfalls auf die Transparenz setzten. Die würde es in der EU sowieso gäben: „Sonst wären einem die grausamen Dinge nicht aufgefallen - die Korruption in Verbindung mit Katar.“