Werkzeug für Energiewende

Bachmann electronic ist Weltmarktführer bei Automation von Windrädern.

Eigentlich haben sich alle Mitarbeiter, viele Geschäftspartner und Kunden auf eine große Feier gefreut. Das Feldkircher Unternehmen Bachmann electronic hätte auch allen Grund gehabt, das 50-jährige Firmenjubiläum mit einem Fest zu begehen, doch die Coronapandemie vereitelte den Plan. Wahrscheinlich wäre aber auch sonst nicht genug Zeit gewesen, um innezuhalten. Denn die Produktion wie auch Forschung und Entwicklung sowie die Services waren im Jahr 2020 besonders gefordert. Das zeigen die Zahlen: Der Umsatz wurde um 24,8 Prozent gegenüber 2019 gesteigert und erreichte mit 88 Millionen Euro eine neue Höchstmarke. Und die Auftragsbücher sind bereits weit über 2021 hinaus gut ­gefüllt. Bachmann electronic ist heute ein Aushängeschild der „Green Economy“ in Österreich, denn die Produkte der Feldkircher tragen wesentlich zu einem erfolgreichen Energiewandel bei, denn sie sorgen dafür, dass mit Energie effizient umgegangen wird.

Start in der Garage

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte ganz klassisch – zwar nicht in einer Garage, aber im Keller des Elternhauses – dort hat Firmengründer Gerhard Bachmann, der im November 2017 verstorben ist, an einem großen Ziel gearbeitet: Die beste Steuerung wollte er bauen, das beste Produkt für die Automatisierung – zuverlässig und schnell. „Und er war auch getrieben“, so Bachmann-Geschäftsführer Bernhard Zangerl, „mit seinem Wirken der Welt und der Gesellschaft etwas zu hinterlassen, anständig zu wirtschaften, Dinge zu tun, die einen Sinn haben.“ Das ist ihm gelungen, als er zur Jahrtausendwende die erste Windturbine automatisierte. Heute sind über 120.000 Windturbinen zur Energieerzeugung von Bachmann electronic automatisiert mit so innovativer wie langlebiger und sicherer Technik „made in Feldkirch“ . Mehr noch: Inzwischen vertrauen auch Hersteller von Hybridkraftwerken, Solarparks, Batteriespeicher, Blockheizkraftwerken und Wasserkraftwerken auf die Technik aus Vorarlberg.

Gesamtlösungen

Die Ingenieursleistung fand international Anklang – im Jahr 1980 wurde das erste Werk in Tosters eröffnet, vier Jahre später das Werk 2, das jetzige Hauptquartier des Unternehmens ebenfalls in Feldkirch-Tosters, in dem heute 325 Mitarbeiter arbeiten und ein großer Teil der Forschung und Entwicklung stattfindet. Das Wachstum von Bachmann electronic erforderte im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts aber auch eine Weiterentwicklung der Firmenstruktur vom kleinen Ingenieursbetrieb zum heute weltweit tätigen Unternehmen, das inzwischen Standorte in Österreich, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, den USA, China, Indien und seit 2020 auch in Südkorea unterhält, um möglichst nahe bei den Kunden zu sein.

Zuverlässigkeit steht in der Firmen­politik an oberster Stelle. Deshalb hat sich Bachmann electronic kontinuierlich weiterentwickelt vom Hersteller der Automatisierungslösungen zum Gesamtlösungsanbieter. Dazu gehören der umfassende Netz- und Anlagenschutz sowie die effiziente Betriebsführung und Überwachung der dezentralen Stromerzeuger. 2010 ergänzte sich die Bachmann-Gruppe dafür mit der heutigen Bachmann ­Monitoring, seit 2012 zudem mit der Bachmann ­Visutec. Bachmann hat sich seit der Gründung nie auf nur einen Bereich konzentriert, sondern ist in vier Sparten tätig – die Ziele bleiben jeweils gleich: Innovation, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, wobei von Anbeginn auch klar war, dass man nicht in Bereichen arbeitet, die ethisch nicht in die Firmenphilosophie passen – ­

z. B. wird nicht für Kunden aus dem Militärbereich gearbeitet, wie Firmenchef Bernhard Zangerl betont. Haltung zeigt das Unternehmen auch mit seinen Anstrengungen zur Ausbildung, derzeit werden 25 Lehrlinge in Feldkirch ausgebildet. „Es ist vor allem der Mittelstand, der hier das Fundament bildet“, so Zangerl. Was ihn außerdem freut ist, dass junge Menschen ihren Arbeitsplatz auch nach dem Sinn, nach dem Nutzen für die Gesellschaft aussuche, denn da habe Bachmann gute Karten.

Maritime Sparte wächst

Jährliche Zuwachsraten im zweistelligen Bereich erzielt Bachmann Electronic in der maritimen Sparte, die in Bremen angesiedelt ist. Dort sei Zuverlässigkeit noch wichtiger, denn tage- oder wochenlang vom nächsten Hafen entfernt, kann ein Ausfall gravierende Konsequenzen haben und sogar die Sicherheit der Mannschaft gefährden. In der Industrie werden Betriebe aus praktisch allen Bereichen mit individualisierten Automatisierungslösungen ausgestattet, die – wie in den anderen Bereichen – ebenfalls die Energieeffizienz im Fokus haben.

Bachmann electronic GmbH

Eigentümer Bachmann Holding (Dieter Bachmann)

Geschäftsführer Bernhard Zangerl

Mitarbeiter 325 in Vorarlberg, an anderen Standorten 188, 25 Lehrlinge

Umsatz 2020 88 Mill. Euro (+24,8 Prozent)

Investitionen 2,7 Mill. Euro

Export 97 Prozent

Standorte und Beteiligungen Österreich, Deutschland, Dänemark, Niederlande, USA, China, Indien, Südkorea

Chronologie