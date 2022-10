Werkstatt-Chef in Wien-Floridsdorf schießt auf 33-Jährigen

Der Chef einer Werkstatt in Wien-Floridsdorf hat am Sonntagvormittag auf einen 33-Jährigen geschossen, der mit einem Schlagstock eine Glasscheibe eingeschlagen hatte. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst kam es zu der Auseinandersetzung gegen 9.00 Uhr in der Prager Straße. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, trafen aber nur mehr auf den 42-jährigen Geschäftsführer. Sein Kontrahent war geflüchtet.

Etwa eine Stunde später alarmierte ein Krankenhaus die Polizei, dass ein Mann mit einem Bauchschuss sich in dem Spital befindet. Dabei handelte es sich offenbar um den 33-Jährigen. Er war bisher nicht einvernahmefähig, dürfte aber nicht in Lebensgefahr schweben.

Die Polizei nahm den 42-jährigen österreichischen Staatsbürger fest und stellte die Faustfeuerwaffe sicher. Das Motiv war am späten Sonntagnachmittag noch unklar. Möglicherweise ging es um Unstimmigkeiten in Geldfragen.