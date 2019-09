Werke aus Gurlitt-Fund erstmals in Israel zu sehen

Der Fund der Gurlitt-Sammlung galt als Sensation und verschaffte dem Thema NS-Raubkunst große Aufmerksamkeit. Mehr als 80 Werke aus dem Erbe des deutschen Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt (1895-1956) sind nun ab Dienstag erstmals in Israel zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel "Fateful choices" im Israel-Museum in Jerusalem zeigt Werke bekannter Künstler wie Otto Dix, Max Ernst und Claude Monet.

Schlomit Steinberg, Kuratorin für europäische Kunst im Israel-Museum, sagt: "Die Ausstellung hat Symbolwert." Israel sei seit 2014 an der Gurlitt-Taskforce beteiligt gewesen. Das Museum kümmere sich außerdem schon seit den 1990er-Jahren um die Rückgabe von Raubkunst an jüdische Erben. Steinberg hatte im Jahre 2008 im Israel-Museum die viel beachtete Ausstellung "Suche nach Eigentümern" organisiert. Damals wurden eine Reihe von Bildern gezeigt, die Nationalsozialisten aus Frankreich geraubt hatten. Parallel dazu lief die Ausstellung "Verwaiste Kunst".

Eines der jetzt in Jerusalem ausgestellten Werke ist der Entwurf in Pastellfarben für Max Liebermanns Ölgemälde "Zwei Reiter am Strand" (1901). Das höchstwahrscheinlich von den Nazis beschlagnahmte und später von Gurlitt gekaufte Ölgemälde war 2015 den Erben um den New Yorker Anwalt David Toren zurückgegeben worden. "Deswegen war es sehr wichtig für mich, den Pastell-Entwurf in der Ausstellung zu zeigen", sagt Steinberg.