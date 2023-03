Werden Sie Blühbotschafter!

Ab April vermittelt ein Lehrgang Basiswissen, wie man die Artenvielfalt in Vorarlberg fördern kann.

Das „Netzwerk blühendes Vorarlberg“ wurde vor bereits zwölf Jahren auf Initiative der Bodensee Akademie ins Leben gerufen. Die Landschaftsplanerin Simone König war eine Mitbegründerin. Ziel sei es, die Vorarlberger Kulturlandschaft in allen Bereichen vielfältiger zu machen, wie König den Vorarlberger Nachrichten erzählt: „Das geht von den Hausgärten über die Gemeinden bis hin zu den Betriebsgeländen und landwirtschaftlichen Flächen und Gewässern.“ Denn eine blühende, vielfältige Landschaft kommt Mensch und Natur zugute.

Damit sich viele Menschen für die Inhalte des Netzwerks begeistern und das Wissen rund um Blütenreichtum für Bienen und Insekten möglichst breit verankert ist, wird stetig ein regionales Netzwerk von Blühbotschafterinnen und Blühbotschaftern aufgebaut. Ein Lehrgang vermittelt das Basiswissen dazu – die nächsten Termine stehen bereits fest. Dieser Lehrgang wird dieses Jahr bereits zum siebten Mal durchgeführt und er ist inzwischen Vorbild für viele vergleichbare Ausbildungsreihen im Bodenseeraum oder in Bayern. Er bietet all jenen, die sich für ­Biodiversität und blühende Landschaft interessieren ein profundes Orientierungs- und Querschnittswissen in allen wesentlichen Umsetzungsbereichen – im Garten und Siedlungsbereich, öffentlichen Flächen, Betriebsgebieten sowie im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, informiert die Bodensee Akademie.