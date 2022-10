Werde Teil einer starken Community

Liebe Frauen in Vorarlberg, die Technik ist weiblich! Nein, ist sie nicht, aber wir arbeiten daran!

Viele Jobchancen

Noch nie in der Geschichte gab es auf dem Arbeitsmarkt so viele Jobs wie aktuell. Noch nie war die Gelegenheit so günstig, Arbeit zu finden. Die Frage ist nur, welche Arbeit es denn sein soll. Glaubt man den Umfragen, suchen wir alle einen flexiblen Arbeitgeber, eine gesunde Work-Life-Balance, ein modernes, spannendes Umfeld mit netten Kolleg(inn)­en und vor allem eine sinnstiftende Tätigkeit, am besten zum Wohle von Umwelt und Klima.

Starke weibliche Community

In der Energiewirtschaft im Allgemeinen, aber auch speziell in unserem Umfeld bei der illwerke vkw findet derzeit ein starker Wandel statt. Wir arbeiten heute in einem Unternehmen, das diesen Kulturwandel aktiv unterstützt und täglich Lösungen und Möglichkeiten für Jobs kreiert, die perfekt auf die Alltagsrealität von uns Frauen zugeschnitten sind. Wir arbeiten für ein Unternehmen, das uns die Freiheit überträgt, als starke weibliche Community an die Öffentlichkeit zu gehen und Gleichgesinnte anzusprechen. Genau das tun wir mit diesem Brief, in dem wir einen klaren Appell an alle Frauen und Mädchen auf dem Arbeitsmarkt richten. Schließt euch uns an und helft uns zu wachsen! Habt keine Scheu und traut euch eure Karriere, vor allem auch in technischen Berufen, zu! Wir sind ständig auf der Suche nach Kolleginnen, die unsere Community wachsen lassen. Als Frauen bei der illwerke vkw sind wir hervorragend vernetzt, unterstützen uns gegenseitig und sorgen nicht nur für einen regen Austausch, sondern profitieren von besten Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.