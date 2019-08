Werbung von AK und WK - Das geben die Kammern aus

Immer wieder gibt es Kritik an den Arbeiter- und Wirtschaftskammern, sei es aufgrund der Pflichtmitgliedschaft oder aufgrund deren Ausgaben. So auch aktuell von Gerald Loacker von den NEOS.

NEOS kritisieren Werbeausgaben

In den Reihen der NEOS wundert man sich hier über die Ausgaben der beiden Kammern in Vorarlberg, der Arbeiterkammer wie auch der Wirtschaftskammer. "Obwohl die Kammern sehr klein sind, liegen beide österreichweit im Mittelfeld bei den Werbeausgaben", sieht Gerald Loacker hier eine Verschwendung von Plichtgebühren der Mitglieder. Er fordert eine Beschränkung der Werbeausgaben der Kammern.

Ausgaben der Länderkammern

Grundsätzlich lässt sich bei einem Vergleich der Zahlen sagen, dass sich die Ausgaben der Kammern eher an der Wirtschaftsleistung der Länder orientieren, als an der Einwohnerzahl. Vorarlberg hat das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner Österreichs. Sowohl die Arbeiterkammer wie auch die Wirtschaftskammer liegen auf vergleichbaren Plätzen in der Reihung der Werbeausgaben nach Länderkammern, sogar etwas darunter (Platz 5 bis 6).