Werberat kritisiert AUA-Werbung zu "CO2-neutralen Flügen"

Der Österreichische Werberat hat eine Werbung der Austrian Airlines (AUA) zu "CO2-neutralen" Flügen von Wien nach Venedig kritisiert. Der Rat sieht den Ethik-Kodex der Branche "nicht ausreichend sensibel umgesetzt" und fordert die AUA auf, "in Zukunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen sensibler vorzugehen," heißt es in einer Entscheidung des Werberats.

Bei der Werbung wird ein Flug mit den Worten "CO2-neutral zur Biennale fliegen? Für uns keine Kunst!" mit einem nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel/SAF) angepriesen. "Austrian Airlines verwendet Agrotreibstoff und dieser Treibstoff ist nicht CO2-neutral, nicht in der Theorie und nicht in der Praxis", kritisiert Eric Stam, der Dozent an der Schule für Luftfahrt ist und die Beschwerde beim Werberat laut einer Aussendung des globalen Netzwerks "Stay-Grounded" eingereicht hat.