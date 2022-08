Werbeplakat für Friauls Tourismus zeigt Kärntner See

Ein Plakat, mit dem sich Friaul Julisch Venetien als Tourismusregion vermarktet, sorgt für Unmut. Denn auf dem Plakat mit dem Slogan "Friaul Julisch Venetien, die ganze Freiheit, die du willst" ist ein See abgebildet, der nicht in Friaul, sondern in Kärnten liegt, der Zollnersee. Das Plakat wurde unter anderem bei einer lokalen Veranstaltung in der Ortschaft San Daniele del Friuli ausgehängt.

"Der auf dem Plakat abgebildete See, der Zollnersee, liegt in Kärnten. Ich glaube die Mitarbeiter von Friauls Präsidenten Massimiliano Fedriga haben Probleme mit Geografie", kritisierte Massimo Moretuzzo, Vorsitzender der Gruppe "Patto per l'Autonomia" auf Facebook.

Wie die lokale Tageszeitung "Il Gazzettino" berichtet, antwortete PromoTurismo FVG, die für die Förderung des Tourismus zuständige regionale Einrichtung, auf Moretuzzos Kritik. "Der Zollnersee ist Teil des Geoparks Karnische Alpen. Es handelt sich um ein grenzüberschreitendes Projekt, bei dem italienische und österreichische Institutionen zusammenarbeiten und das darauf abzielt, die Einheit der Karnischen Alpen wiederherzustellen und friulanische und Kärntner Almen zu fördern" hieß es. Vor diesem Hintergrund "richtet sich die Entscheidung, ein Riesenbild des Zollnersees zu drucken, vor allem an die österreichische Öffentlichkeit".