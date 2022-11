Wer ist der Sexiest Man Alive in Vorarlberg?

"Captain America" Chris Evans wurde vom "People"-Magazin zum Sexiest Man Alive gekürt - wir wollen wissen, wer er heißeste Mann im Ländle ist.

Männer, die in Vorarlberg leben oder aus Vorarlberg sind: Wer ist der Sexiest Man Alive im Ländle? Das wollen wir von Dir wissen.

all

all

self

self

Erst kürzlich wurde US-Schauspieler Chris Evans zum neuen "Sexiest Man Alive" gekürt - so sieht es zumindest das "People"-Magazin. Der 41-Jährige, der fast ein Jahrzehnt den Superhelden "Captain America" in Marvel Comic-Blockbustern der "Avengers"-Filmreihe spielte, wurde in der Late-Night-Show von Moderator Stephen Colbert bekannt gegeben. Den Titel des Mannes mit dem größten Sex-Appeal trug zuvor für ein Jahr ein anderer Darsteller aus der "Avengers"-Reihe: Paul Rudd.