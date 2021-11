Wer früh anfängt, hat später mehr

Für den Vermögensaufbau sollte man den allerstärksten Verbündeten wählen: die Zeit. Der Berufseinstieg ist deshalb ideal, um die Weichen fürs finanzielle Leben zu stellen. Mit einer ganzheitlichen Strategie kommt man dabei auch bei schmaler Börse sehr weit.

Genaue Planung ist wichtig

„Die Generation der heute 20- bis 35-Jährigen ist besser ausgebildet und flexibler denn je. Der ‚Job fürs Leben‘ hat längst ausgedient“, so Martin Jäger, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen. Während sich frühere Generationen erst mit Mitte dreißig den Kopf über ihre Zukunftsvorsorge zerbrechen mussten, muss aber die finanzielle Vorsorge im Niedrigzinsumfeld frühzeitig beginnen. Jäger: „Beim ersten selbstverdienten Geld denken leider die Wenigsten daran, wie sie in 50 oder 60 Jahren leben werden. Aber wer gleich startet, hat genügend Zeit, nach und nach Wohlstand aufzubauen und finanziell unabhängig zu werden.“

Beim Berufseinstig ist das Budget oft knapp. Eine genaue Planung in Form einer Haushaltsrechnung und die laufende Kontrolle des Kontostands machen deshalb großen Sinn. Wer Banking-Apps für sich nutzt, hat auch unterwegs Übersicht. So entsteht ein sehr genaues Bild über das eigene Ausgabeverhalten sowie die Basis zur umfassenden Finanzplanung: Wie viel Fixkosten fallen an? Was bleibt frei zur Verfügung? „Idealerweise sollten 80 bis 100 Prozent des Restbetrages gleich in die Zukunftsvorsorge investiert werden“, rät der Sprecher der Vorarlberger Sparkassen.