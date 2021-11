Wenn überhaupt dann kommt der digitale Euro erst 2026

Die EU-Institutionen denken derzeit intensiv über einen künftigen "Digitalen Euro" nach. Noch geht es aber um Vorarbeiten und Grundsätzliches, um im Sommer 2022 eine Entscheidung über die Einführung zu ermöglichen, sagte Peter Kerstens von der EU-Kommission am Montag bei einer Online-Veranstaltung der Zahlungsdiensteplattform P19. Falls der Digitale Euro überhaupt kommt, dann nicht vor 2026. Und auch dann werden Konsumenten wenig Veränderung spüren.

"Für Konsumenten wird es, wenn überhaupt, keinen großen Unterschied machen", so Kerstens. Denn sie müssen weiter einen Zugang zum Geld haben - die Bank oder möglicherweise ein Portal für eine Blockchain-Technologie. Der größte Unterschied bestehe in der Sicherheit: Geld, das jetzt am Bankkonto liegt, ist juristisch gesehen "Bank-Geld", wird also von der Bank geführt. Angesichts der strengen Regulierung sei auch dieses "zu 99,99 Prozent" sicher, betont Kerstens. Aber der Digitale Euro würde direkt von der Zentralbank herausgegeben und garantiert und es gebe daher kein mit der Bank verbundenes Risiko mehr.