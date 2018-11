„Wenn ma lang gnuog weg is, wird ma z’fried’n“

Menschen aus der Heimat: Sepp Gröfler: Er gönnte sich eine Auszeit, um sich selbst und das Leben wieder zu spüren.

Aber auch die Phasen der Langeweile möchte er nicht missen. Gerade die Stunden der Einsamkeit waren es, die ihn im Alleinsein auch mit seinen Schattenseiten in Berührung brachten. „Das schmerzt natürlich“, sagt er, „es verursacht so manch trübe Stunde. Doch die Langeweile ist ein wichtiges Gut. Sie gibt dir die Möglichkeit, dich selbst wieder besser zu verstehen und damit auch andere“, spricht er als Pädagoge aus Erfahrung und erinnert sich an die Zeit als Erzieher. „Dass gerade Kinder die leere Zeit, die Langeweile brauchen, um mit sich selbst etwas anfangen zu können und daraus lernen, kreativ zu werden“, weiß Gröfler außerdem als dreifacher Familienvater.

Ein Bauernhof in der Oberpfalz diente ihm als bescheidene Schlafstätte. Von dort führten die Wege an der Donau entlang in verschiedene Richtungen. Einmal kam er im schwäbischen Beuren an einem Kloster vorbei. Mit dem Mönch, der gerade vor der Haustüre saß, suchte er das Gespräch. „Dieser erzählte mir, dass er die Metzgerei im Kloster leitet und bald wendete sich das Gespräch in die philosophische Richtung. Auf einmal ist die Zeit nicht mehr wichtig. Weder Zeit noch Geld. Wichtig sind Erfahrungen, die du für dein Leben sammelst“, bringt Gröfler das Erlebte auf einen Nenner. Ein anderes Mal kreuzte eine Kunsthistorikerin seinen Weg. „Das war eine Begegnung, die an das Herz meiner Kreativität klopfte“, erzählt er lachend, „daraus entstand eine Skulptur“. Aus einem großen Stück Treibholz, das ihn am Rheinufer anblickte, entwickelte sich „Die Badende“ und ein Gedicht, das er seinem Werk widmete“. Auf dem Rückweg verspürte er das Bedürfnis nach Kaffee und einem Stück Torte. In einem vollen Kaffeehaus war noch ein Tisch frei. Bald gesellten sich zwei Frauen dazu, eine junge und eine ältere. „Die wenigen Gespräche waren sehr ergiebig“, notierte er abends in sein Buch.