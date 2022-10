Wenn Frauen ihrer Bestimmung folgen … öffnen sie Räume!

Ein Abend der besonderen Art fand am 29. September 2022 im Pfarrsaal St. Karl statt:

Anny Drexel erzählte bildhaft und mit Humor gespickt von den jahrelangen Erfahrungen ihrer Arbeit in Nigeria. Wichtig sei nur ein einziger Punkt: „Es muass oan freua, es muass oan züha, um döt abe zum goh“ – das ist wohl Bestimmung. Stolz machte sie, dass aus dem Ort in Nigeria, in dem der Missionskreis wirkt, niemand mehr ausgewandert sei.