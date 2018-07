Wenn es dunkel wird, kommt Tiger Shir Khan

David Claerbout bietet philosophische Spiele im Kunsthaus.

Zeit, Wahrnehmung und Wahrheit sind die Begriffe, die für die Arbeiten des Belgiers David Claerbout (49) stehen. Im Kunsthaus erhalten sie Raum und gewinnen damit an Schärfe. Grund genug, um einen Künstler, der sich in der virtuellen Welt sicher und zugleich das Gesamte analysierend bewegt, nach Bregenz zu holen. Dass er den Vorplatz zudem souverän nutzt, spricht für die Wahl. „Die reine Notwendigkeit“ heißt das Werk, das allabendlich auf der Fassade des KUB sichtbar wird. Im Filmklassiker „Das Dschungelbuch“, tragen Balu, der Bär, aber auch Baghira, der Panther, und Shir Khan, der Tiger, menschliche Züge. Einzelbild für Einzelbild wurde nachgezeichnet, Bär, Tiger und Panther dürfen dabei wieder Tier sein.

Wie sich die Natur Terrain zurückerobert, das Erfassen von Abläufen und die Frage, was überhaupt wahr ist, wird in der hochpolitisch aufgeladenen, zentralen Arbeit „Olympia 2016– 3016“ vielschichtig komprimiert. Wie in einem Video-Game befindet sich der Betrachter vor und im Berliner Olympia-Stadion. Der wissenschaftlich errechnete Zerfall des Nazi-Gebäudes soll tausend Jahre dauern. Die Witterungsverhältnisse Tag für Tag exakt impliziert, lässt sich bereits nachverfolgen, dass er begonnen hat.