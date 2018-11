Wenn drei sich zusammen tun, freut sich der Vierte

Bernd Schuchter las auf Einladung der Büchereien Oberdorf, Rohrbach und Haselstauden in der Mohrenbrauerei.

Dornbirn. Der Arlberg trennt bekanntlich Vorarlberg und Tirol voneinander. Menschen wie Bernd Schuchter setzen sich einfach mutig darüber hinweg. Sie verlassen auch mal das heilige Land – so die launige Formulierung von Angelika Ibele – und fühlen sich alsdann in Dornbirn genau so wohl wie in Innsbruck. Der Schriftsteller und Verleger (Limbus Verlag) Bernd Schuchter hatte nicht nur zwei seiner Bücher zur Lesung in die Creativbrauerei des Mohren mitgebracht. „Lesen kann jeder“, sagte er gut gelaunt. Gemeinsam mit dem Hohenemser Musiker Martin Rüdisser hatte er ein fast abendfüllendes Programm geplant und las nicht nur, sondern erzählte auch viel. Die Stücke, die Martin Rüdisser auf dem Akkordeon spielte, waren Großteils eigene Kompositionen und auf den Abend mit dem Autor und Schwiegersohn abgestimmt.