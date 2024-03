Wenn der Löwe in der Schultasche wohnt

Vorschüler entdeckten ihre Fantasie – mit dem Literaturhaus Vorarlberg: Zwölf Vorschüler der Volksschule Schwefel gingen vor wenigen Tagen in der Öffentlichen Bücherei auf Entdeckungsreise.

Für jedes Kind hatte das #tinyliteraturhaus, als mobile Mini-Ausgabe des künftigen Literaturhauses Vorarlberg, einen Brief mit kleinen Impulsen dabei: „Wie heißt die Straße, in der du am liebsten wohnen möchtest?“, „Erfinde ein Wort, das es noch nicht gibt!“ oder auch „Welches Tier soll in deiner Schultasche wohnen?“ Gemeinsam mit Tom, Klassenvorstand Sarina Köb und dem Team des Literaturhauses machten sich die Kinder der Schmetterlingsklasse begeistert auf den Weg in die Sprache und in ihre Fantasiewelten. „Ich möchte in der Schokoladenstraße wohnen!“, ruft Sarp begeistert, während Erens Augen hell aufleuchten, als er sich wünscht, dass ein Löwe in seine Schultasche einziehen soll.