Wenn das Bier zur Speise mundet

Biersommelier Stephan Summer und das Team vom Wirtshaus zum Stern luden zum Bierkulinarium ein. Ein viergängiges Menü verschmolz mit den Aromen feinster Biere.

SATTEINS Mit seinen Weinkulinarium hat sich das Wirtshaus zum Stern in Satteins unter Gourmets schon längst einen Namen gemacht. Nun luden Viktor Dusevic und sein Team vom Wirtshaus zum Stern erstmals ausgewählte Gäste zum Bierkulinarium ein.

Ein köstlicher Mundhappen und ein bieriger Aperitif läuteten den Gaumenschmaus ein. Zum Vitello tonnato (Kalbsfleisch mit Kapern-Thunfisch-Soße) wurde die „Wuide Hehna“ von Hoppebräu, ein leichtes Pale Ale mit hopfenbetonten herben Noten, ausgeschenkt. Als zweiter Gang wurde, passend zur Jahreszeit, eine Kürbis-Kokos-Curry-Suppe kreiert. Dazu mundete das Frastanzer „Dark“, ein untergäriges Starkbier mit Duft nach Bitterschokolade und feinsten Röstmalzaromen in ausgezeichneter Bio-Qualität.

Mit Spannung wurde der Hauptgang erwartet, zu welchem wieder ein passendes Bier auf den Tisch kam. Das „Rosa gebratene Rindsfilet“ war in der Tat sehr saftig und zart und wurde mit einer köstlichen Bier-Schalottensoße nebst Gemüse und Kartoffelkuchen gekrönt. Hierzu wurde „Baltik Fleet“ serviert, ein königliches untergäriges Baltic Porter – diese Sorte Bier wurde einst auch an den Hof des Zaren in St Petersburg geliefert.