Weniger Verpackungsmüll wegen Inflation

Die Österreicherinnen und Österreicher haben 2022 etwas weniger Verpackungsmüll getrennt als im Jahr davor. Die Sammelmenge, die bei der Altstoff Recycling Austria (ARA) einging, verringerte sich um 3,9 Prozent auf etwas mehr als 1 Million Tonnen, wie das heimische Abfallunternehmen am Dienstag bekanntgab. Der Rückgang sei auf den Ukrainekrieg und die damit verbundene Teuerungswelle zurückzuführen.

Leicht gestiegen sind die Sammelmengen bei Metall auf rund 32.000 Tonnen (plus 0,6 Prozent) und Glas auf 259.000 Tonnen (plus 1,8 Prozent). Rückläufig entwickelte sich hingegen die Mülltrennung bei Papier auf 574.000 Tonnen (minus 6,7 Prozent) und Leichtverpackungen auf 175.00 Tonnen (minus 3,0 Prozent).

Neben der Errichtung der "größten und modernsten Sortieranlage Europas" habe die ARA in neue Bereiche investiert, "um Stoffkreisläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schließen". Das Unternehmen meldete ein Patent für das Recycling von Kunststoffen an.

Die Leistung sei in den vergangenen drei Jahrzehnten um 60 Prozent gesteigert und die Stückkosten um 53 Prozent gesenkt worden. "Die ARA hat Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in den letzten 30 Jahren auf die Kreislaufwirtschaft vorbereitet - jetzt ist deren Zeit gekommen", so ARA-Aufsichtsratschef Alfred Berger. Die Recycling-App Digi-Cycle, ein Joint Venture mit der Saubermacher AG, die digitale Datenplattform DiGiDO oder der Bau der modernsten Sortieranlage Europas bereiteten den Weg "für ein zukunftsweisendes, zirkuläres Wirtschaftssystem".

Die im "Green Deal" der EU festgeschriebenen Maßnahmen hätten "tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Politik" zur Folge. Die ambitionierten Ziele bei Kunststoff-Recycling - mindestens 55 Prozent bis 2030 in allen EU-Mitgliedsstaaten - sowie mindestens 30 Prozent Rezyklat-Einsatz im Jahr 2030 bei der Neuproduktion erforderten ein neues wirtschaftliches Handeln.

Im abgelaufenen Jahr stellte die ARA laut Eigenangaben rund 36.000 Tonnen Ballenware für das mechanische Recycling zur Verfügung und lieferte rund 330 Tonnen Rezyklate an Verpackungsproduzenten. ARA-Vorstand Martin Prieler rechnet mit einer weiteren Steigerung auf rund 50.000 Tonnen Ballenware bis 2025. "Der Bedarf an Rezyklaten wird enorm steigen - wir benötigen eine qualitativere Sortierung, eine höhere Ausbringung der Sortieranlagen sowie sortenreinere Aufbereitung."

Mit über zwei Millionen öffentlichen Sammelbehältern werde die Sammlung von Verpackungen vorangetrieben. Die neue Anlage in Oberösterreich, ein gemeinsames Projekt von ARA, Bernegger und Der Grüne Punkt, spiele bei der Sortierung eine Schlüsselrolle. "Die Anlage im Ennshafen schließt 50 Prozent der Sortierlücke in Österreich", betonte Prieler.

Recycling müsse bei allen in Umlauf gebrachten Wertstoffen von Beginn an berücksichtigt werden. Neben chemischem Recycling müssten das Recycling von Baustoffen sowie Textilrecycling zentrale Eckpfeiler der Kreislaufwirtschaft sein.

77 Prozent aller Textilien gelangten in die thermische Verwertung (Müllverbrennung). Sie gehen also dem mechanischen und chemischen Recycling als Rohstoff verloren. "Das ist eine Ressourcenverschwendung, die es so nicht geben dürfte", hielt Prieler fest. Für Textilrecycling brauche es verbindliche Ökodesign-Anforderungen. Die Recyclingfähigkeit der Materialien stelle die Branche vor große Herausforderungen, denn die Verarbeitung zu Sekundärrohstoffen werde bei der Textilproduktion nicht berücksichtigt. Mit der Lenzing Gruppe, dem Wäschedienstleister Salesianer Miettex, dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra sowie der Caritas sollen in einem gemeinsamen ARA-Pilotprojekt bis zu 100 Tonnen Baumwolltextilien zu neuen Lyocell- und Viskosefasern verarbeitet werden.